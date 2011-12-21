Чем перекусить на ночь
Не можете заснуть на пустой желудок?
Не можете заснуть на пустой желудок? Что же можно съесть на ночь с пользой для организма и без риска набрать лишний вес.
Не зря большинство разгрузочных диет рекомендуют на ночь выпивать стакан кефира.
Этот кисломолочный продукт содержит мало углеводов, легко усваивается и за счет молочнокислых бактерий способствует очищению организма, нормализуя работу желудочно-кишечного тракта и почек.
Так же, как и кефир, для позднего питания подходят ряженка и йогурт.
Однако если вы заботитесь о фигуре, выбирайте маложирные продукты: вместо 3,2% кефира предпочтите 1%, а вместо ряженки – варенец, при изготовлении которого не используются сливки.
Добавление черники или зерен граната придаст напитку приятный аромат и стимулирующие свойства самых мощных природных антиоксидантов.
Орехи - очень питательный продукт, достаточно съесть маленькую горсть, чтобы почувствовать насыщение.
Кроме того, в орехах найден триптофан – аминокислота, участвующая в образовании серотонина, а значит, употребление орехов на ночь способствует расслаблению и улучшает сон. Кстати, аналогичное действие оказывает на наш организм и стакан теплого молока с медом.
Из всех орехов фисташки содержат наименьшее количество калорий и жира, поэтому на ночь рекомендуется есть именно их. Разумеется, в меру – 30 г фисташек будет достаточно.
Вы привыкли есть овсяную кашу исключительно на завтрак? Пора менять привычки!
Оказывается, овес, а равно и овсяные хлопья – один из самых богатых источников мелатонина – гормона сна. Поэтому нет ничего лучше, чем побаловать себя тарелочкой овсянки перед сном.
Запарьте или сварите кашу на молоке или воде. Добавьте несколько капель меда или кленового сиропа, и блюдо станет полноценным, но при этом останется низкокалорийным. Идеальное сочетание для правильного перекуса перед сном!
Помимо гормонов сна мелатонина и серотонина, бананы содержат ионы магния, расслабляющие напряженные мышцы.
Поэтому банан, съеденный на ночь, окажет успокаивающий эффект не хуже ромашкового чая. Кроме того, богатый полезными углеводами, он быстро утолит голод. А 60-80 ккал (такова примерная калорийность банана) никак не скажется на вашей фигуре.
Кроме того, банан – это единственный фрукт, который не увеличивает выделение пищеварительных соков, так что ваш аппетит не разыграется.
Итальянцы давно используют бананы как снотворное средство. Для приготовления чудо-коктейля они измельчают один банан в блендере, а затем смешивают его с 50 г коньяка, добавив маленькую щепотку корицы. Пить такой коктейль рекомендуется на ночь маленькими глотками.
Творог – отличный вариант позднего перекуса, поскольку содержит мало углеводов и много белка. 18% творог, равно как и обезжиренный продукт, обходите стороной, для пятого питания подойдет творог с массовой долей жира – 5%. Он поможет вам избавиться от голода и быстро почувствовать насыщение.
Оптимальная порция: 100-150 г. Больше 150 г творога есть за раз нецелесообразно, поскольку именно такое количество белка способен усвоить одномоментно наш организм.