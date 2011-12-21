В пост питаться нужно каждые три часа - диетологи

Российские специалисты рекомендуют людям, соблюдающим пост, питаться дробно, то есть принимать пищу каждые три часа. Об этом в начале Рождественского поста рассказал диетолог НИИ питания РАМН Олег Ленев, сообщает РИА Новости.

"Если принимать пищу каждые три часа, то пост для здорового человека пройдет почти незаметно, потому что организм постоянно получает пищу, необходимые ингредиенты, микроэлементы, и спокойно его переносит", - цитирует специалиста агентство.

Ленев также посоветовал заменять яйца, мясные и молочные продукты, не разрешенные к употреблению в пост, крупами, грибами и бобовыми культурами: "Всем известно, насколько богата полезными веществами гречка, а фасоль по содержанию белка практически приравнивается к мясу, кроме того, никто не запрещает есть рыбу в определенные дни".

Кроме того, диетолог отметил, что для достаточного поступления с пищей витаминов и микроэлементов необходимо потреблять фрукты, салаты, зелень и квашеную капусту. При соблюдении всех этих рекомендаций специалисты оценивают пост как полезную "разгрузку" для организма.

Рождественский пост начался 28 ноября и продлится более месяца – до праздника Рождества. На всем его протяжении православным христианам запрещено есть яйца, мясные и молочные продукты, но, в отличие от Великого поста, можно есть рыбу во все дни, кроме сред и пятниц.

ria.ru