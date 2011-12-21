Анис - идеальная специя для продолжения рода
10:07, 21 декабря 2011Зарубежные новости
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Также улучшает пищеварение
Звездочки аниса имеют тонкий теплый аромат и хорошо сочетаются с мясом и субпродуктами.
И дело тут не только во вкусе, но и в том, что анис способствует улучшению пищеварения и ускоряет процесс усвоения мясного белка.
Сушеные плоды аниса стимулируют работу желудка, помогают снять болезненные ощущения и спазмы от переедания.
А еще считается, что анис влияет на фертильность — так что тем, кто планирует прибавление в семье, стоит обратить на него особое внимание.
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