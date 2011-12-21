Анис - идеальная специя для продолжения рода

Звез­доч­ки ани­са име­ют тон­кий теп­лый аро­мат и хо­ро­шо со­че­та­ют­ся с мя­сом и суб­про­дук­та­ми.

И де­ло тут не толь­ко во вку­се, но и в том, что анис спо­собст­ву­ет улуч­ше­нию пи­ще­ва­ре­ния и уско­ря­ет про­цесс усво­е­ния мяс­но­го бел­ка.

Су­ше­ные пло­ды ани­са сти­му­ли­ру­ют ра­бо­ту же­луд­ка, по­мо­га­ют снять бо­лез­нен­ные ощу­ще­ния и спаз­мы от пе­ре­еда­ния.

А еще счи­та­ет­ся, что анис вли­я­ет на фер­тиль­ность — так что тем, кто пла­ни­ру­ет при­бав­ле­ние в семье, сто­ит об­ра­тить на не­го осо­бое вни­ма­ние.

zhinka.info