Болезни закаляют человека

Ученые обнаружили, что хотя травмирующие события могут значительно навредить психике человека, небольшое количество травм может сделать нас более устойчивыми.

Новейшие исследования психологов показывают, что фраза, написанная Фридрихом Ницше "что не убивает меня, то делает меня сильнее", действительно содержит в себе зерно истины, пишет Daily Mail

Так, одно из исследований, проведенное американскими исследователями показало, что наименьшую тревожность по жизни проявляют именно те, кто пережил ранее некоторые жизненные трудности. В отличие от них, более тревожными были те, на кого свалилось большое количество травмирующих событий, ровно как и те, кто вообще не сталкивался с таковыми.

Согласно другому исследованию, люди с хроническими болями в спине оказывались более гибкими в экстренных ситуациях, чем те, кто вовсе их не испытывал.

По словам исследователя Марка Сири, психолога из Университета Буффало в США, беспроблемная жизнь не только невозможна, но и нездорова.

"Негативный опыт жизни может укрепить людей, делая их более приспособленными к решению последующих трудностей", - заявил Сири.

По его словам, люди, проходящие через трудности, развивают в себе способность преодолевать подобные ситуации в будущем.

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