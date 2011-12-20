Как подготовить детей к новогодней елке

Родители должны учитывать возраст ребенка и его психологическую "зрелость" при выборе новогоднего мероприятия.

А тех, кто идет на елку в первый раз, обязательно нужно морально подготовить, сообщила директор института психолого-педагогических проблем детства Татьяна Волосовец.

"Первый показатель это, конечно, возраст ребенка. Безусловно, на балет "Щелкунчик" не стоит вести ребенка двух-трех лет. Равно как и на представление, связанное с хороводом вокруг елки, не стоит идти подростку. Поэтому когда родители выбирают мероприятие, нужно опираться на возраст ребенка", - сказала Волосовец.

По словам психолога, родители должны учитывать и состояние здоровья своего чада. "Если ребенок подвержен простудным заболеваниям, не желательно водить его на массовые мероприятия, потому что дети приходят из разных детских коллективов, и каждый может принести свой вирус на это мероприятие!" - сказала она.

Еще одна рекомендация психолога касается вопроса безопасности детей. "Отправляя ребенка на то или иное мероприятие, родители не должны давать ему малопроверенные хлопушки и уж тем более петарды, которые могут привести к возгоранию елки или мишуры. Такое достаточно часто бывает в процессе проведения праздника", - заметила Волосовец.

При этом, если маленький ребенок идет первый раз на новогоднюю елку, то ребенка лучше заранее подготовить к торжеству. "Можно показать книжку с картинками, объяснить, кто такой Дед Мороз и Снегурочка, рассказать, откуда они приехали и зачем, выучить стихотворение про Новый год. Если ребенок готов при большом скоплении народа что-то сказать, это тоже хорошо. Главное ребенка подготовить, что будет шумно, весело. Ребенок должен этого ожидать. Ведь даже взрослый может испугаться чего-то неожиданного", - считает психолог.

Несколько рекомендаций Волосовец дала актерам и организаторам детских массовых мероприятий.

"Конечно, актеры на детской публике должны вести себя немного корректнее, возможно, бросать не такие громкие реплики, использовать более вкрадчивый голос и менее резкие жесты для дошкольнков. Если это дети младшего школьного возраста, можно позволить и какие-то театрализованные действия. А подростки уже Дедом Морозом не интересуются", - сказала она.

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