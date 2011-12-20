Стива Джобса погубила восточная медицина?

Один из ближайших друзей Стива Джобса Аветис Теванян заявил, что, возможно, основатель Apple был бы еще жив, если бы упрямство не помешало ему вовремя обратиться к врачам. По словам друга Джобса, тот долгое время убеждал себя, что сможет излечиться от рака самостоятельно.

Аветис Теванян был коллегой и близким другом Стива Джобса. До 2006 года он занимал в компании Apple должность директора по программным технологиям. По словам Теваняна, основатель "Яблока" был очень мнителен и не любил доверять чужому мнению. Джобс был настолько уверен в себе, что порой неосознанно старался менять реальность под себя.

Если была хоть малейшая вероятность того, что предприниматель мог ошибаться по тому или иному поводу, он предпочитал не тратить время на поиск истины, вместо этого убеждая себя и окружающих в собственной правоте. Это качество помогало Стиву Джобсу продвигать свои инновационные изобретения.

Случалось, он приходил одержимый новой идеей к разработчикам Apple и просил их воплотить свои технологические фантазии в жизнь. Часто ему отвечали: "Это невозможно!" Тогда Джобс делал глубокий вдох и говорил: "Я знаю, что невозможно, но вы все равно попытайтесь".

По словам Аветиса Теваняна, если бы не эти прыжки выше головы, многие гаджеты от Apple, которыми сейчас пользуются миллионы людей по всему миру, никогда бы не появились на свет. Однажды, впрочем, Стив Джобс ошибся. И эта ошибка стоила ему жизни.

Восемь лет назад, когда врачи поставили изобретателю диагноз "рак поджелудочной железы", Джобс заявил, что не будет делать операцию и начнет лечиться методами нетрадиционной медицины. Несмотря на уговоры близких, программист настоял на своем, однако избранное им лечение оказалось недостаточно эффективным.

В 2004 году он все-таки согласился на операцию, но было уже поздно: заболевание вышло из-под контроля. Это был тот редкий случай, когда Стив Джобс признал свою ошибку. "Надо было раньше сделать операцию", - заявил основатель Apple в интервью своему биографу Уолтеру Айзексону.

Стив Джобс скончался 5 октября 2011 года в возрасте 56 лет.

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