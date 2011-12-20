Клюква чистит сосуды от бляшек

Медики внесли клюкву в список самых полезных для здоровья продуктов питания, так как она в изобилии содержит антиоксиданты - вещества защищающие клетки от негативного воздействия свободных радикалов - нестабильных молекул кислорода.

Клюква содержат массу витамина С и солей калия. Она особенно полезны для укрепления организма во время простудных и инфекционных заболеваний, чем грешит обычно прохладный осенне-зимний сезон.

Ученые всего мира сошлись во мнении, что чрезвычайно полезной при классической женской болезни- цистите - может оказаться клюква. Специалисты доказали, что если выпивать 1,5 стакана клюквенного сока в день, то обострения случаются в 2 раза реже. Лечебный эффект клюквы объясняется наличием в ней бензойной кислоты и проантоцианидинов.

Благодаря своим противовоспалительным и антибактериальным свойствам клюкву назвали природным антибиотиком. Кроме того считается, что вещества, содержащиеся в клюквенном соке, изменяют состав мочи, и она становится неподходящей для жизнедеятельности бактерий.

Кроме того, клюква препятствует образованию бляшек в сосудах и формированию тромбов, сообщают медики. Проведенные эксперименты доказали, что эта ягода может избавить больных от микробов, провоцирующих язвенную болезнь и рак желудка. Часть пациентов, которые на протяжении нескольких месяцев регулярно употребляли клюквенный сок, избавилась от этого губительного микроорганизма.

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