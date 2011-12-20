Утренняя сигарета - самая вредная

Как выясни ученые, утренняя сигарета самая опасная для здоровья человека. Она намного больше повышает уровень никотина в крови, чем остальные сигареты, выкуренные в течение дня.

Исследователи измеряли уровень котинина в крови курильщиков. Котинин – побочный продукт никотина, содержание которого определяет вероятность заболевания раком легких. У тех, кто курил после завтрака, обнаруживалось меньшее содержание котинина в крови.

О причинах разницы в показателях пока еще судить рано. Предполагается, что у курильщиков, начинающих день с сигареты, потребность в никотине выше, потому они курят интенсивнее, чем закуривающие первую сигарету позднее.

Результаты проведенного исследования, в котором участвовали порядка 250 курильщиков, были опубликованы в статье научного журнала Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention.

В зависимости от того, когда по времени была выкурена первая сигарета уровень котинина в крови значительно различается. Среди курящих людей, выкуривающих по пачке в день, наибольшую концентрацию котинина заметили у тех, кто закуривает в течение получаса после того, как проснулся. У некоторых из них уровень котинина был в 75 раз выше, чем у курильщиков, которые выкуривают первую сигарету значительно позже. Такую привычку обозначили как высокий уровень никотиновой зависимости.

«Не все курильщики одинаковы. Поэтому подходы к снижению их числа должны учитывать то, как часто и сколько сигарет они выкуривают, как велика потребность, а также их физиологические показатели», - заявил профессор Джошуа Муската.

Курящим людям с высоким уровнем никотиновой зависимости может потребоваться более серьезная помощь, чем другим курильщикам, чтобы отказаться от курения.

medinfo.ua