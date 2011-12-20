Чем полезна китайская кухня

Боитесь, что китайская кухня повредит вашей диете? Не стоит, так утверждает Лорейн Клиссолд, автор книги «Почему китайцы не считают калории». Она указывает на результаты последних исследований, которые обнаружили, что китайцы потребляют на 30 процентов калорий больше, чем люди в остальном мире, и весят при этом на 20 процентов меньше, пишет sunhome.ru.

В чем секрет? Они предпочитают богатую полезными веществами пищу продуктам, содержащим много сахара и жиров. Вот еще несколько секретов китайской кухни:

Любите овощи

В Китае они ценятся не меньше мяса. Стоит немного сместить баланс в пользу овощей: например, вместо риса или макарон в качестве гарнира выбирайте овощи.

«Правило пяти»

На вашей тарелке должны быть представлены все пять вкусов: сладкий, кислый, острый, соленый и горький, а не лишь один из них. Китайцы считают, что это помогает контролировать вес.

Инь и ян

Продукты-инь (которые часто делают на пару) дают охлаждающий эффект. Продукты-ян (их чаще готовят на гриле) согревают. Баланс между ними может предотвратить избыточный вес.

Пейте (горячий) чай

Чай температуры тела (теплый, но не чересчур) поможет в расщеплении жиров. Но избегайте чай со льдом: он может привести к полноте и вялости.

e-news.com.ua