Банановая маска сделает из кожи бархат

Столичный косметолог 37-летняя Вероника Клочкова советует женщинам, у которых появились мимические морщинки, делать массажи для лица и маски.

"После 25 лет, это такой возраст, когда надо начинать ходить к косметологу. Начать с механических чисток лица. Если кожа очень чувствительна, тогда лучше ультразвуковую. От нее будет меньше раздражений. Дважды-трижды в неделю нужно ходить на массаж лица. А через два-три дня после процедур делать специальную подтягивающую маску. Это где-то обойдется в полторы тысячи гривен в месяц, но эффект реально заметен", - уверяет косметолог.

К пилингам женщинам до 30 специалист прибегать не советует.

"Пилинг лица лучше делать после 30-ти. Но не стоит забывать, что после него надо увлажнять кожу. А еще я категорически против, когда 20-25-летние девушки начинают колоть себе гиалуровану кислоту. Тогда лицо еще как персик. И если появилась мимическая морщинка, лучше ее убрать массажем, а не мезотерапией. Ведь если в 25 начнете, то в 30, когда уже реально что-то надо подправить - ничего не возьмет", - советует Вероника.

Зимой по уходу за кожей лица можно делать маску из банана.

"Банан растереть в кашу, добавить туда две столовые ложки жирных сливок и столовую ложку меда. На 15 минут наложить на лицо, а затем смыть ватным тампоном. Перед этим надо смочить в теплой воде. Такая маска улучшает цвет кожи и разглаживает мимические морщины" , - поделилась Вероника Клочкова.

gazeta.ua