Медитация защищает от психических заболеваний

Ученые Йельского университета выяснили, что медитация – хорошее средство для профилактики психических заболеваний, в том числе шизофрении и аутизма.

Невролог Джадсон Брюэр изучил активность коры головного мозга у добровольцев во время медитации. Участники эксперимента владели тремя техниками медитации. Их разделили на две группы – участники первой группы практиковали медитацию недавно, в то время как участники другой являлись более опытными в этом вопросе.

Ученые выяснили, что у людей из второй группы в процессе медитации снижалась активность нейронной сети ненаправленной активности. В данной сети отмечается произвольная мыслительная деятельность в состоянии покоя, не связанная с посторонними стимулами. Также ученые выяснили, что при повышении активности сети у опытных участников были более активны участки коры, отвечающие за самоконтроль и оценку своего состояния.

По мнению ученых, медитирующие могут постоянно отслеживать и уменьшать значимость собственных мыслей о себе - подобные мысли могут не давать покоя пациентам с шизофренией или аутизмом. Исследователи считают, что практикующие медитацию люди более сконцентрированы на происходящем вокруг в данный момент, а не на самих себе.

zdr.ru