Почему возникает болезнь витилиго

Витилиго — нарушение пигментации, выражающееся в исчезновении пигмента меланина на отдельных участках кожи.

Причины возникновения витилиго неизвестны; предполагают, что имеют значение нервно-эндокринные расстройства. Начинается обычно в молодом возрасте (чаще у женщин) с появления на неизменённой коже белых пятен различной величины и формы. Пятна постепенно увеличиваются в размерах, сливаются, образуя обширные участки бело-молочного цвета. Волосы на пораженных участках обесцвечиваются. Очаги витилиго могут возникать на любом участке кожного покрова.

Субъективных ощущений у больных витилиго нет, и беспокоит их, как правило, лишь косметический дефект. Отдельные пятна могут самопроизвольно исчезать. Больному следует избегать длительного пребывания на солнце, так как на загоревшей коже белые пятна выделяются сильнее.

Некоторые авторы предполагают, что депигментацию могут провоцировать гельминты, нарушая нормальную деятельность желез внутренней секреции и приводя к дефициту меди в организме. Проводимая в таких случаях дегельминтизация способствовала излечению больных.

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