Морская капуста - средство для похудения

Морские водоросли повышают эффективность любой диеты для похудения, утверждают ученые из Университета Копенгагена. Эффект достигается за счет содержания в них большого количества пищевых волокон – альгинатов.

Пищевые волокна позволяют быстрее ощущать насыщение, потому меньше есть и быстрее худеть, что доказал 12-недельный эксперимент с участием добровольцев, желающих похудеть.

Ученые объясняют, что альгинаты, попав в желудок, преобразуются в гель, занимая в нем место, потому в мозг посылаются сигналы о насыщении. Добровольцы-участники эксперимента, которые потребляли в качестве элемента диеты бурые водоросли, потеряли, в среднем, на 1,7 кг больше, чем участницы в контрольной группе.

raut.ru