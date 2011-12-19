Идеальный завтрак для активных людей

Ученые знали, что кофеин в сочетании с углеводами может повысить выносливость. Но только сейчас они смогли доказать, как это сочетание влияет на эффективность тренировок.

Группа ученых из Шеффилдского Университета попросила восьмерых добровольцев сыграть три футбольных матча, чтобы оценить качество игры. В первый раз добровольцам нужно было выпить напиток без кофена. Во второй раз - напиток с кофеином, а в третий - напиток, содержащий смесь кофеина и углеводов.

Именно последний напиток приводил к повышению показателей игры. Маюр Ранчордас, автор исследования, считает: сам по себе кофеин в состоянии улучшать показатели, но лишь на короткое время. А вот при дополнении углеводов выносливость повышается более чем на час.

zdr.ru