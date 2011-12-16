Чем опасна пища из консервных банок

Ученые Гарвардской школы общественного здравоохранения предупреждают: химическое вещество, используемое при изготовлении консервных банок, может попасть в пищу, а оттуда – в организм человека.

Тесты на 75 добровольцах выявили, что компонент бисфенол А (дифенилолпропан технический) найден в больших количествах в их моче после употребления супов в консервных банках, сообщает журнал Американской медицинской ассоциации.

Бисфенол А по-прежнему используется при производстве консервных банок, так как предохраняет их от коррозии и помогает дольше сохранить еду свежей.

Дженни Кэрвайл, ведущий автор исследования комментирует: «Мы знали о том, что употребление напитков, которые хранились в упаковке из некоторых видов пластмасс, может привести к увеличению количества бисфенола А в организме. Это исследование свидетельствует о том, что консервированная еда может вызывать еще большое беспокойство, учитывая ее широкое распространение».

В прошлом году Еврокомиссия запретила применять это вещество при изготовлении детских бутылочек.

zdr.ru