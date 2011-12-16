Почему болят суставы?

Симптомы артрита можно ослабить, подкорректировав рацион питания, убеждены британские медики.

В исследовании приняли участие 82 пациента с диагнозом «остеоартрит». Специалисты установили связь между воспалением суставов и рационом питания. Выяснилось, что процесс развития артрита можно замедлить, а симптомы – ослабить, ежедневно употребляя в пищу четыре продукта питания – яблок, авокадо, рыбьего жира и красного вина.

Врачи объясняют, что в яблоках, авокадо и красном вине содержатся необходимые для замедления развития болезни антиоксиданты, а в рыбьем жире содержится жирная кислота omega-3, ослабляющая симптомы. При этом, такие продукты, как пшеница, рожь, сахар, дрожжи, кофеин, молочные продукты, цитрусовые, томаты, жирное мясо способны усиливать симптомы болезни.

ukrlife.net