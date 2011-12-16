Что должна знать женщина

Ванны и грязи не для всех

В: У меня небольшая миома уже два года, и размер ее не увеличивается. Врач сказала, что мне нельзя делать физиопроцедуры и массаж, лечебные грязи и ванны также исключены. Но что же мне разрешено?

O: Ваш врач прав, практически все подобные процедуры могут стимулировать рост миоматозных узлов. Вам нельзя использовать процедуры, которые могут усиливать кровенаполнение органов малого таза. Из оздоровительных процедур при миоме матки точно не противопоказаны фитнес, плавание, аэробика, то есть все, чем можно заниматься в спортивных залах. Сауны и бани особенно нежелательны. Массаж возможен, но не стоит массировать живот и область ниже поясницы.

Спорт в критические дни

В: Можно ли заниматься аэробикой во время месячных? Я только втянулась, и мне жалко прерывать занятия на неделю…

О: Период менструации – не самое лучшее время как для занятий аэробикой, так и для секса. Во время менструации происходит отторжение слизистой оболочки матки (эндометрия) и небольшое количество крови и фрагментов эндометрия через трубы попадает в брюшную полость. Активная физическая нагрузка усиливает проникновение менструальных выделений в брюшную полость, что может провоцировать развитие эндометриоза, частых болей в низу живота, а также стать причиной бесплодия. Менструация длится недолго, и лучше всего этот период провести спокойно.

Дмитрий Лубнин, к. м. н.

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