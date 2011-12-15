Российский ученый нашел лекарство от старости

Российский ученый нашел способ сохранить человеческое тело в отличной форме даже в пенсионном возрасте. Профессор Владимир Скулачев утверждает, что обнаружил антиоксидант, который останавливает постепенное — обусловленное старением — ухудшение здоровья людей.

Как рассказал ученый, кислород в организме человека в 99% случаев превращается в безобидную воду, а оставшийся 1% приходится на супероксид, который приводит к появлению очень токсичных веществ. Чтобы обезопаситься от этого яда, необходимо было найти антиоксидант, останавливающий процесс, и, следовательно, само старение.

На решение проблемы ученый потратил более 40 лет. Наибольшую сложность представляло обнаружить и заблокировать вероятные побочные эффекты. Коллеги со всего мира полагают, что доктор Скулачев стоит на пороге значительного открытия. В настоящее время работы подходят к завершению, и уже через несколько лет можно ожидать запуска «эликсира молодости» в производство.

zdr.ru