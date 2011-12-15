В Индии от поддельного алкоголя умерло 102 человека

Более 100 человек погибло от отравления "паленым" алкоголем на востоке Индии, сообщает РИА «Новости».

Согласно последней информации, в восточном индийском штате Западная Бенгалия умерли, по меньшей мере, 102 отравившихся поддельным алкоголем. Состояние еще нескольких десятков отравившихся остается тяжелым, поэтому медики опасаются, что число умерших еще вырастет.

Все погибшие и пострадавшие пили произведенное кустарным способом спиртное в дешевом заведении рядом с железнодорожной станцией Сангрампур в 50 километрах от столицы штата Западная Бенгалия города Колката (Калькутта). В ночь на среду многие почувствовали себя плохо. Первая смерть была зафиксирована в среду утром. Потом число жертв "паленого" спиртного стало стремительно расти.

Как сообщил прессе представитель местного управления здравоохранения, причиной гибели людей стало отравление метилом. Большинство отравившихся - чернорабочие, рикши, небогатые крестьяне.

В округ, где произошло массовое отравление, прибыло руководство полиции штата. В регион также направлена бригада врачей из Колкаты.