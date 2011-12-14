По морганию можно определить симптомы аутизма у ребенка

По тому, как моргает ребенок, можно определить, станет ли он аутистом.

Ученые из Национальной академии наук США обнаружили ключевые различия между малышами с аутизмом и здоровыми детьми, когда они мигают.

В исследовании принимали участие малыши в возрасте до 2-х лет, которые смотрели видео о том, как играют дети. Дети без аутизма моргали реже, когда на видео преобладало эмоциональное общение, а активные игры вызвали у них наибольший интерес. Реакция детей с аутизмом была обратной.

Все дело в том, что дети с нормальным развитием могут предвидеть ситуацию, глядя на выражение лица. Но им гораздо интереснее, как будет развиваться физическое взаимодействие. Детям с аутизмом, наоборот, гораздо интереснее смотреть на эмоциональное общение, так как в жизни оно им дается с трудом.

По мнению ученых, такой анализ поведения поможет понять, как дети-аутисты видят мир, какое поведение их будет отпугивать, а какое располагать к общению.

По статистике каждый сотый ребенок страдает аутизмом. Это отклонение в психическом развитии, которое влияет на общение и отношение к окружающим, делает человека замкнутым.

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