Лечебные свойства можжевелового масла

Можжевеловое эфирное масло – это натуральное средство с земляным и немного древесным сосновым ароматом. Оно добывается из ягод и хвои можжевелового дерева (Juniperus communis).

Можжевеловое масло – применение

Основными компонентами масла выступают камфен, альфа-и бета пенин, терпинен, сабинен, мирцен, фелландрен, цинеол, терпинеол и другие сложные химические соединения. Это природное средство используется еще со времен Древнего Египта. В средние века оно помогло сотням людей в Европе выжить в условиях тяжелых эпидемий холеры и чумы.

Преимущества можжевелового масла

Средство обладает большим разнообразием лечебных свойств и позволяет справляться не с одной болезнью – от обычных прыщей на коже до артритных болей. Можжевеловое масло является эффективным средством для остановки кровотечений, оно также обладает спазмолитическим, ветрогонными, антисептическим, мочегонным, тонизирующим действием.

Наиболее распространенное использование можжевелового эфирного масла – это лечение проблемной кожи, в том числе таких заболеваний как экзема, угревая сыпь, чрезмерная жирность кожи. До сих пор изучается способность этого природного средства уменьшать опухоли и облегчать артритные боли.

Масло можжевельника хорошо удерживает влагу и защищает организм от обезвоживания. Оно помогает в лечении язв, повышенной кислотности желудка и других заболеваний, связанных с пищеварительной системой. Для женщин оно может стать незаменимым средством при предменструальном синдроме.

Другие сферы употребления эфирного масла можжевельника:

детоксикация (очищение организма от токсинов – массажи и антицеллюлитные ванны);

защита от инфекций и воспалений (ингаляции при простуде);

лечение бессонницы;

снятие умственной усталости;

улучшение функции нервной системы.

Это одно из основных масел, используемых в ароматерапии и косметике.

Можжевеловое масло: применение и правильная дозировка

Прежде чем использовать эфирное масло можжевельника, проконсультируйтесь с врачом. Дело в том, что это средство имеет ряд противопоказаний:

- беременность;

- эпилепсия;

- острые почечные заболевания (из-за мочегонного эффекта);

- устойчивое повышенное артериальное давление;

- тяжелые воспалительные заболевания.

Можжевеловое масло предполагает осторожное применение. Поэтому обязательно обращайте внимание на дозировку, указанную на упаковке, для использования средства в тех или иных целях.

Для наружного применения масло подходит в качестве противоотечного, антитоксичного и болеутоляющего средства. Часто его комбинируют с другими эфирными маслами – лавандовым, сандаловым, кипарисовым.

Некоторые способы применения можжевелового масла:

Для горячих ингаляций: не более 2-3 капель средства разбавить в емкости с горячей водой. Глубоко вдыхать пары в течение 5-7 минут, закрыв глаза.

В качестве основы для крема или лосьона: 5 капель масла смешать с 15 г (мл) косметического средства.

Для ванн: 5-7 капель средства смешать с одной столовой ложкой эмульгатора (морская соль, мед, молоко) и добавить в ванную с водой (t - 37-38 градусов).

Для аромалампы: 4-5 капель масла добавить в прибор для ароматизации, который заправлен водой, а затем зажечь свечу.

medsputnik.ru