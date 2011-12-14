Лечебные свойства можжевелового масла
Снимет усталость
Можжевеловое эфирное масло – это натуральное средство с земляным и немного древесным сосновым ароматом. Оно добывается из ягод и хвои можжевелового дерева (Juniperus communis).
Можжевеловое масло – применение
Основными компонентами масла выступают камфен, альфа-и бета пенин, терпинен, сабинен, мирцен, фелландрен, цинеол, терпинеол и другие сложные химические соединения. Это природное средство используется еще со времен Древнего Египта. В средние века оно помогло сотням людей в Европе выжить в условиях тяжелых эпидемий холеры и чумы.
Преимущества можжевелового масла
Средство обладает большим разнообразием лечебных свойств и позволяет справляться не с одной болезнью – от обычных прыщей на коже до артритных болей. Можжевеловое масло является эффективным средством для остановки кровотечений, оно также обладает спазмолитическим, ветрогонными, антисептическим, мочегонным, тонизирующим действием.
Наиболее распространенное использование можжевелового эфирного масла – это лечение проблемной кожи, в том числе таких заболеваний как экзема, угревая сыпь, чрезмерная жирность кожи. До сих пор изучается способность этого природного средства уменьшать опухоли и облегчать артритные боли.
Масло можжевельника хорошо удерживает влагу и защищает организм от обезвоживания. Оно помогает в лечении язв, повышенной кислотности желудка и других заболеваний, связанных с пищеварительной системой. Для женщин оно может стать незаменимым средством при предменструальном синдроме.
Другие сферы употребления эфирного масла можжевельника:
детоксикация (очищение организма от токсинов – массажи и антицеллюлитные ванны);
защита от инфекций и воспалений (ингаляции при простуде);
лечение бессонницы;
снятие умственной усталости;
улучшение функции нервной системы.
Это одно из основных масел, используемых в ароматерапии и косметике.
Можжевеловое масло: применение и правильная дозировка
Прежде чем использовать эфирное масло можжевельника, проконсультируйтесь с врачом. Дело в том, что это средство имеет ряд противопоказаний:
- беременность;
- эпилепсия;
- острые почечные заболевания (из-за мочегонного эффекта);
- устойчивое повышенное артериальное давление;
- тяжелые воспалительные заболевания.
Можжевеловое масло предполагает осторожное применение. Поэтому обязательно обращайте внимание на дозировку, указанную на упаковке, для использования средства в тех или иных целях.
Для наружного применения масло подходит в качестве противоотечного, антитоксичного и болеутоляющего средства. Часто его комбинируют с другими эфирными маслами – лавандовым, сандаловым, кипарисовым.
Некоторые способы применения можжевелового масла:
Для горячих ингаляций: не более 2-3 капель средства разбавить в емкости с горячей водой. Глубоко вдыхать пары в течение 5-7 минут, закрыв глаза.
В качестве основы для крема или лосьона: 5 капель масла смешать с 15 г (мл) косметического средства.
Для ванн: 5-7 капель средства смешать с одной столовой ложкой эмульгатора (морская соль, мед, молоко) и добавить в ванную с водой (t - 37-38 градусов).
Для аромалампы: 4-5 капель масла добавить в прибор для ароматизации, который заправлен водой, а затем зажечь свечу.