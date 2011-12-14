Как выбрать "правильный" чай

При неправильном хранении чай быстро портится: впитывает запахи, влагу, теряет автомат и вкус. Приобретая этот продукт в магазине, мы не имеем представления о множестве факторов, которые влияют на его качество. Например, мы не знаем, какова влажность и температура помещения, в котором он хранился, поэтому ориентируемся на внешний вид упаковки, изучаем этикетку на наличие химических добавок.

Пакетированный чай, к сожалению, не даст нам самой главной информации, которую можно "прочитать" по внешнему виду листочков. Поэтому, если вы решили купить качественный элитный чай, обращайте внимание на различные характеристики сырья.

- Оцените цвет чая. Для черного свойственен черный цвет, для зеленого - зелено-белый, а для бирюзового (улун) - коричневый. Отклонения говорят либо о низкосортном, либо о бракованном продукте.

- Обратите внимание на однородность сырья. Чаинки должны быть примерно одной величины. Показатель низкого качества - это включение пыли, обломков листьев, что сложно не заметить. Недопустимо также наличие всякого рода посторонних включений: палки, обломки чайных веток и др.

- Ощутите аромат чая. У каждого сорта он свой, неповторимый. Не нужно быть титестером-профессионалом, чтобы почувствовать запах жженого, а также металлический запах, которые указывают на неправильные условия хранения, наличие пересушенного сырья.

"Правильный" чай обладает травяным, дымным, сладко-цветочным и другими приятными ароматами в зависимости от разновидности.

- Посмотрите на то, как скручены чаинки: чем туже, тем лучше. Сильно скрученные чаинки говорят о том, что процесс ферментации (один их этапов обработки чайного листа, когда ферменты начинают процесс окисления) проходил качественно.

- Попробуйте определить степень сухости чая. Для этого проведите такой эксперимент: возьмите несколько чаинок и разотрите их пальцами, если они без труда превращаются в пыль, то это значит, что чай пересушен. Причиной тому может быть долгое хранение.

"Влажный" чай тоже покупать не следует. В идеале процент влажности должен составлять 3-6%. Этот показатель, конечно, в магазине определить сложно. В домашних условиях этот показатель можно определить легко, если взять чайницу и придавить пальцем хорошо высушенное сырье. Вы заметите, что оно быстро расправиться, поскольку обладает некоторой упругостью.

- "Подсчитайте" чайные почки и оцените блеск. В правильном чае почек должно быть как можно больше. Также в нем должны присутствовать молодые листочки, покрытые специфическими "белыми ресничками" (ворсинками). Чаинки черного чая высокого качества отличаются неярким блеском от тусклого низкосортного сырья.

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