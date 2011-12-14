Внимательно читайте инструкцию: в продуктах находят цинк

Окись цинка добавляют в косметику, парфюмерию, бумагу, резину и даже в корм для животных. Последние тесты показали, что он потенциально способен вызывать рак. Эксперты в своем отчете, опубликованном в журнале Biomaterials, призывают потребителей внимательно читать инструкции.

Ученые из Наньянгского технологического университета, выяснили: когда оксид цинка превращается в наночастицы, эти частицы способны проникать в клетки человека и провоцировать повреждение ДНК.

В свою очередь, протеин p53 не дает поврежденным клеткам размножаться и становиться раковыми. Но если в клетках отмечается нехватка этого протеина, или же вырабатывается недостаточно эффективно работающий белок, человеку грозит рак вследствие контакта клеток с частицами окиси цинка.

Эксперты Хоаким Лу и Нг Ки Ву совместно с Дэвидом Леонгом подчеркивают: на данный момент ощущается острая нехватка информации о наноматериалах, используемых в потребительских товарах. Например, ученые не знают, каким именно образом окись цинка наносит повреждение ДНК.

vegopolis.ru