Власть меняет работу мозга

Ощущение собственной силы и власти позитивно сказывается на работе мозга человека, уверен профессор социальной психологии Ли-Юн И из Королевского Университета. По ее словам, способность влиять на других людей заставляет человека по-другому мыслить.

"Самое интересное это то, что образ мышления - гибкая вещь, а не изначально предопределенная и неподвижная единица. Мы можем изменить ход мысли в зависимости от ситуации. Однако иногда процесс зависит от культурной основы", - констатирует Ли-Юн И.

Эксперимент показал: чтобы вызвать у добровольцев ощущение власти, их попросили вспомнить время, когда они влияли на других людей. В число таких воспоминаний входил момент, когда застенчивый человек под влиянием другого становился более открытым, когда кто-то что-то покупал или проигрывающая футбольная команда вырывала зубами победу.



Потом добровольцам предлагалось выполнить ряд заданий, чтобы оценить, насколько они аналитически мыслят. Оказалось, людям было проще мыслить в таком ключе после первой части эксперимента.

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