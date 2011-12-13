Рис разглаживает морщины

Рис, приготовленный в домашних условиях, является отличным средством против морщин. Обертывание рисовыми отрубями считается универсальным средством, которое подходит любому типу кожи. Рисовые аппликации, приготовленные в домашних условиях, не только увлажняют кожу, избавляя ее от покраснения и раздражение, но даже разглаживают глубокие морщины на шее и лице.

Для их приготовления размешайте в теплой воде одну часть рисовой муки и две части рисовых отрубей и доведите смесь до вязкой однородной массы. Достигнув нужной консистенции, аккуратно нанесите маску ее на проблемные места: кожу лица, шею и область декольте. Через пятнадцать минут смойте теплой водой.

Помимо вышеописанной процедуры, косметологи советуют женщинам обязательно увлажнять кожу рук, которая изнашивается и выдает признаки старения даже раньше, чем кожа лица. Чтобы добиться лучшего эффекта, следует вначале втереть в кисти рук немного кунжутного масла, а затем нанести маску из смеси рисовых отрубей. Спустя пятнадцать минут смыть теплой водой.

Как уверяют косметологи, во время таких процедур все самые полезные натуральные вещества максимально впитываются в кожу, разглаживают ее, делают нежнее и мягче.

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