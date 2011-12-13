Чем опасен лёд в напитках

Напитки со льдом в барах и кафе могут стать источником отравлений. Эксперты по охране здоровья заявляют: в каждом третьем подобном заведении используют лед, изготовленный с нарушением правил гигиены.

Агентство по охране здоровья Великобритании провело исследования состава льда, используемого для охлаждения напитков в барах и кафе. В 30% образцов были выявлены бактерии, вызывающие пищевые отравления и расстройство желудка, которые попали на лед через грязные руки персонала. Кроме того, в половине случаев не соблюдались правила гигиенического обслуживания машин для изготовления льда.

Кстати, к таким же выводам в ходе параллельного исследования пришли и американские специалисты.

feelgood.com.ua