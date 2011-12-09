Девочка спасла мать благодаря медицинскому сериалу

Сериал «Анатомия страсти» (в другом переводе - «Анатомия Грей») в Америке не менее популярен, чем «Доктор Хаус», и тоже рассказывает о жизни и работе врачей. 10-летняя Мэдисин Кестелл из города Шебойган штата Висконсин его просто обожает, и ее родители до недавнего времени были недовольны, что ребенка не оторвать от телевизора, когда идет сериал. Но после недавнего происшествия им пришлось изменить свое мнение.

Мать Мэдисин 36-летняя Кэндэйс во время сильного приступа астмы потеряла сознание. Когда дочь и ее 12-летняя подружка Кейтлинн Врик нашли ее на полу кухни, у нее почти не прощупывался пульс. Кейтлинн бросилась вызывать скорую, а Мэдисин начала делать матери искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

К прибытию врачей Кэндэйс пришла в себя, хотя еще находилась в тяжелом состоянии, и ее пришлось отправить в больницу. Медики были поражены, как слажено и правильно девочки спасали женщину.

- Каждый четверг я видела, как это делается и научилась, - рассказала потом Мэдисин о своем умении делать искусственное дыхание.

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