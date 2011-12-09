В соках и детском пюре обнаружили мышьяк

Сок, в пользе которого никто не сомневается, может содержать достаточно мышьяка, чтобы вызвать рак и другие хронические заболевания, – пишет ежемесячный журнал союза потребителей США «Consumer Reports».

Исследователи союза потребителей проанализировали количество мышьяка в соках, доступных в магазинах США. Всего были взяты образцы 88 различных соков, некоторые из компаний-производителей которых также поставляют свою продукцию в страны Европы, включая Украину. В 10% проверенных соков уровень мышьяка оказался выше разрешенного Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) для питьевой воды.

По стандартам FDA, содержание мышьяка в воде не должно превышать 10 частей на миллиард частей воды. В проверенных соках уровень опасного химического элемента был выше. Более того: в некоторых из них он превышал 23 части на миллиард, а в одном яблочном пюре для младенцев – 86 частей. Причем в большинстве случаев речь шла о неорганическом мышьяке, канцерогенные свойства которого научно доказаны.

«Речь не идет не мгновенных, а о долговременных последствиях влияния мышьяка, включая повышение риска онкологических заболеваний, – объясняет руководитель отделения исследования безопасности пищевых продуктов союза потребителей Уравши Ранган (Urvashi Rangan). – Значит ли это, что теперь надо перестать пить соки? Скорее, нет, ведь в 90% из них уровень мышьяка оказался в пределах нормы. Наше исследование скорее свидетельствует о том, что во всем мире должны быть приняты меры для распространения стандартов, определенных для воды, на соки и другие напитки».

«25 лет назад мы столкнулись с проблемой свинца. За эти годы нам удалось снизить степень его воздействия на наших детей более чем на девяносто процентов, – говорит один из экспертов союза потребителей доктор Мехмет Оз (Mehmet Oz). – Как врач, я более чем уверен, что мы сможем справиться и с проблемой мышьяка».

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