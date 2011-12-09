Число погибших при пожаре в больнице в Индии возросло до 40

Число погибших при пожаре в больнице города Колката (Калькутта) на востоке Индии выросло до 40, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра штата Западная Бенгалия Мамата БАНЕРДЖИ.

Ранее сообщалось о 20 погибших.

"Сорок тел погибших доставлено в государственную больницу SSKM, расположенную поблизости", - сказала М.БАНЕРДЖИ, короткую пресс-конференцию которой показали индийские телеканалы.

Она отметила, что большинство жертв задохнулось в дыму - их не успели вывести.

Здание больницы окутано дымом. Идут спасательные работы - к месту пожара прибыло 25 пожарных расчетов. Пожарным не хватает современного оборудования и лестниц нужной длины, сообщают телеканалы.

Сколько всего человек могут оставаться в зоне пожара и задымления, пока неизвестно.

Возгорание произошло в пятницу утром в подвальном помещении больницы AMRI в южном районе Дхакурия. Пожар быстро распространился по корпусу многоэтажного строения.