Фейхоа спасёт щитовидку

Главное достоинство фейхоа – обилие йода. По содержанию этого микроэлемента заморский плод может посоперничать даже с морепродуктами. Всего 2–3 ягоды фейхоа удовлетворяют суточную потребность организма в йоде. Причем йод в плодах фейхоа содержится в водорастворимой, не связанной с другими элементами форме, поэтому он легко усваивается. Благодаря высокому содержанию йода фейхоа незаменим на столах тех, у кого есть проблемы с щитовидной железой, и весьма полезен работникам умственного труда, школьникам и студентам в период экзаменов.

Впрочем йод – далеко не единственная ценность тропического растения. Витамина С в фейхоа не намного меньше, чем в цитрусах, а потому зеленые плоды могут стать прекрасным профилактическим средством в период осенних простуд и эпидемии гриппа. Причем помимо аскорбинки в плодах фейхоа довольно много редкого витамина РР, без которого большая часть витамина С попросту не усваивается организмом.

Стоит полюбить фейхоа и тем, у кого имеются проблемы с сердцем и сосудами. Благодаря обилию пектинов эта ягода снижает уровень вредного холестерина в крови, чистит сосуда от бляшек и защищает от атеросклероза. К тому же плоды фейхоа обладают свойством снижать артериальное давление. В народной медицине плоды фейхоа применяют для профилактики заболеваний почек, гастритов, варикозного расширения вен.

Фейхоа незаменим в меню жителей больших городов и тех, кто вынужден часто страдать от стрессов. В тропических ягодах полным-полно антиоксидантов, которые помогают организму противостоять неблагоприятной экологии. А по количеству веществ, способных поднять настроение, фейхоа может посоперничать с таким «признанным антидепрессантом», как горький шоколад.

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