ЕС призывает Беларусь ввести мораторий на смертную казнь

Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН сожалеет о вынесенном Верховным судом Беларуси смертном приговоре обвиненным в терроризме Дмитрию КОНОВАЛОВУ и Владиславу КОВАЛЕВУ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, ее заявление в связи с вынесением очередных смертных приговоров в Беларуси сегодня распространила пресс-служба Представительства Евросоюза в Минске.

В своем заявлении представитель Евросоюза призвала Беларусь присоединиться к всемирному мораторию на смертную казнь.

«Я осуждаю абсолютно все акты терроризма, мои мысли и сочувствие адресованы жертвам ужасных атак, которые произошли в Беларуси, и их родственникам. Тем не менее я сожалею, что 30 ноября Верховный суд принял решение приговорить к смерти Д.КОНОВАЛОВА и В.КОВАЛЕВА. Надеюсь, их право на обжалование может быть полностью реализовано», - подчеркнуто в документе.

К.ЭШТОН особо отметила, что Беларусь остается единственной страной, где до сих пор применяется смертная казнь.

«Европейский Союз выступает против смертной казни при любых обстоятельствах. Смертная казнь считается жестоким и бесчеловечным наказанием, которое не сдерживает преступность и представляет собой неприемлемое отрицание человеческого достоинства и неприкосновенности человеческой жизни. Потому я настоятельно призываю Беларусь, единственную страну в Европе, где все еще исполняются смертные приговоры, присоединиться к всемирному мораторию на смертную казнь, таким образом сделав первый шаг к полной ее отмене», - говорится в заявлении К.ЭШТОН.

Как сообщалось, 30 ноября Верховный суд Беларуси приговорил Д.КОНОВАЛОВА и В.КОВАЛЕВА к расстрелу, признав их виновными в организации взрыва на станции метро «Октябрьская» в Минске 11 апреля 2011 года. В результате теракта 11 человек погибли на месте, 4 умерли в больницах, тяжкие телесные повреждения получили 32 человека, менее тяжкие – 72, другие телесные повреждения – 283 человека.

Приговор обжалованию не подлежит. Судьбу осужденных может изменить только Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО, которому они имеют право подать апелляцию.