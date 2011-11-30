Чем поможет имбирь в холода?

Исследователи из Университета Джорджии обнаружили, что ежедневное потребление имбиря снижает мышечные боли после физической нагрузки.

В исследовании принимали участие две группы добровольцев – 34 и 40 человек. В течение 11 дней одна из них принимала капсулы с 2 г имбиря, а другая – плацебо. На 8-й день участники выполняли комплекс упражнений высокой интенсивности. Исследования показали, что у группы, принимающей имбирь, болевые ощущения были снижены на 25%. Также выяснилось, что при нагревании имбиря его обезболивающий эффект усиливается.

Традиционно имбирь используется в народной медицине как средство от простуды и обладает противовоспалительным эффектом.

likar.info