Когда клизма очень опасна
09:06, 28 ноября 2011Зарубежные новости
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Медсестра проткнув стенку кишки ее острием...
В урологическом отделении одной из российских больниц медсестра случайно убила пожилого пациента, делая ему клизму.
79-летнего мужчину нужно было подготовить к операции, и медсестре поручили провести ему процедуру по очистке кишечника. Однако она неправильно вставила клизму, проткнув стенку кишечника пациента ее острием. Травму заметили слишком поздно, и пациент скончался спустя несколько дней от внутреннего кровотечения.
Теперь медсестре грозит до 3 лет лишения свободы за преднамеренное убийство и врачебную халатность.
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