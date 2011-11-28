Когда клизма очень опасна

В урологическом отделении одной из российских больниц медсестра случайно убила пожилого пациента, делая ему клизму.

79-летнего мужчину нужно было подготовить к операции, и медсестре поручили провести ему процедуру по очистке кишечника. Однако она неправильно вставила клизму, проткнув стенку кишечника пациента ее острием. Травму заметили слишком поздно, и пациент скончался спустя несколько дней от внутреннего кровотечения.

Теперь медсестре грозит до 3 лет лишения свободы за преднамеренное убийство и врачебную халатность.

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