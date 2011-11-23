Фруктовая диета повышает шансы на зачатие

Шансы на успешное оплодотворение увеличиваются, если мужчины потребляют больше фруктов и зерновых продуктов и меньше красного мяса, а также ограничивают курение и прием алкоголя. К такому выводу пришли бразильские специалисты из Центра по борьбе с бесплодием в Сан-Паулу, передает Reuters.

Ранее было установлено, что на репродуктивную функцию женщин оказывают влияние индекс массы тела (ИМТ), потребление алкоголя и курение. Однако до сих пор не было ясно, относится ли это к мужчинам. "Качество спермы снижается из-за негативного влияния лишнего веса, алкоголя и курения. А употребление зерновых и фруктов улучшает ее качество", - пишет автор исследования Эдсон Боргес в статье, опубликованной в журнале Fertility and Sterility.

В эксперименте ученого приняли участие 250 пар, которые прошли процедуру интроцитоплазматической инъекции сперматозоида (ИКСИ), позволяющей ввести сперматозоид непосредственно в яйцеклетку, таким образом совершая саму процедуру оплодотворения, что исключает всевозможные проблемы, препятствующие наступлению беременности. Э.Боргес спрашивал мужчин об их рационе питания, как часто они потребляют фрукты и овощи, бобовые, зерновые, мясо, рыбу, а также о пристрастии к курению и алкоголю. Специалисты также проанализировали образцы спермы добровольцев. В результате успешное оплодотворение яйцеклетки наблюдалось в 3/4 случаях, при этом каждые четыре женщины из 10 забеременели во время исследования.

Ученые выяснили, что мужчины с избыточным весом и пристрастием к алкоголю имели худшую концентрацию спермы. Кроме того, их сперматозоиды отличались низкой подвижностью. Авторы отметили, что курение влияло только на подвижность сперматозоидов. Шансы на оплодотворение были значительно ниже у мужчин, часто потребляющих красное мясо.

"Наше исследование подтвердило тот факт, что определенные витамины, минералы и аминокислоты могут улучшить качество спермы, в то время как чрезмерное потребление красного мяса, содержащего гормоны, алкоголя, курение пагубно сказывается на качестве спермы", - комментирует Э.Боргес. По его словам, пары, прошедшие лечение от бесплодия, должны знать, что диета и образ жизни влияют на их шансы успешного зачатия.

infomain.ru