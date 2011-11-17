На юг США обрушились несколько торнадо: есть жертвы

Один человек погиб, более 15 получили ранения в результате нескольких торнадо, обрушившихся на ряд южных штатов США.

Как сообщили представители местных властей, смерчи затронули несколько городов в штатах Алабама, Миссисипи, Луизиана и Джорджия.

Смертельный случай был зафиксирован в Джорджии: в результате падения дерева погиб водитель автомобиля, передает ИТАР-ТАСС. Травмы получили обитатели парка для прицепов-дач в Алабаме, близ города Опелика. Многие передвижные дома там получили серьезные повреждения.

В общей сложности торнадо разрушили десятки домов, некоторые строения из-за сильного ветра были оторваны от фундамента и передвинуты на несколько метров, на дорогах повсюду виднеются поваленные деревья.

Из-за обрыва линий электропередачи более 20 тысяч потребителей остаются без света.

Образованию штормовой погоды способствовал холодный фронт с Мексиканского залива, проходящий сейчас через юго-восток страны.

По данным Метеорологической службы США, в ближайшие несколько дней в регионе сохранится опасность возникновения торнадо. Кроме того, в южных штатах ожидаются сильные грозовые дожди и штормовые ветры.

В среднем в США ежегодно из-за торнадо погибают около 70 человек. В апреле жертвами ударов стихии в южном регионе стали около 250 американцев, напоминает NEWSru.

