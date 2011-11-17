На границе США и Мексики конфискованы 17 тонн марихуаны

На границе США и Мексики конфискованы около 17 тонн марихуаны и обнаружен подземный тоннель, через который осуществлялась контрабанда наркотиков.

Как сообщает радио «Свобода», протяженность тоннеля, связывающего между собой склады в Сан-Диего на американской стороне границы и Тихуане на мексиканской стороне, составляет 400 м.

Около 9 тонн марихуаны были обнаружены в грузовике и на складе в Сан-Диего, еще около 8 тонн арестовали на своей территории мексиканские власти.

