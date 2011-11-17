Кофе снимает боль

Ученые из США доказали, что кофе обладает обезболивающим эффектом.

В исследовании, проводимом специалистами из Иллинойса, участвовали 25 здоровых мужчин-спортсменов. Они прошли через серию упражнений на велотренажере, во время которых у них измеряли частоту биения сердца и потребления кислорода. Также они описывали болевые ощущения в мышцах ног. После занятий часть из добровольцев получила плацебо, а другим дали таблетку, содержащую экстракт кофеина, эквивалентный 2-3 чашкам кофе.

Оказалось, что кофеин снизил ощущение боли у принявших его спортсменов, независимо от того, являются ли они по жизни кофеманами. Ученые полагают, что это происходит благодаря воздействию кофеина на нейромодуляторную систему в головном и спинном мозге, связанную с болевыми ощущениями.

likar.info