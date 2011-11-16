Гранат - "молодильное яблочко"

Испанские ученые пришли к выводу, что гранатовый сок может способствовать замедлению процессов старения.

Ученые из частной испанской лаборатории ProbelteBio, провели исследование, во время которого 60 добровольцев каждый день пили натуральный гранатовый сокприготовленный из целого плода, с семечками и кожурой, пишет РИА Новости. Его давали участникам в виде капсул, чтобы убрать специфический вкус граната, который не все любят.

После этого ученые следили за активностью определенных химических веществ в организмах участников эксперимента, и сравнивали их показатели с теми, которые были у людей, принимавших плацебо. Оказалось, что у пивших гранатовый сок существенно сократился маркер, связанный с повреждением клеток, который вызывает ухудшение функционирования мозга, печени, почек и мышц, а также характерные изменения кожи.

Исследователи пришли к выводу, что гранатовый сок действительно помог замедлить оксидативный процесс в клетках ДНК, который является неизбежным следствием старения.

focus.ua