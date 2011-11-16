Вишневая диета - для талии и сердца

Крысы, которые, питались едой с высоким содержанием жира и одновременно получали в качестве десерта вишню, не набирали так много веса, как крысы, не съедавшие эти фрукты. К тому же, содержание холестерола и триглицерида в крови у первой группы было ниже, чем у второй.

Результаты этого исследования были представлены на конференции по экспериментальной биологии 2008 в Сан-Диего, Калифорния, группой Центра сердечно-сосудистой хирургии Мичиганского университета (Experimental Biology 2008 meeting in San Diego, CA).

Результаты экспериментов подтвердили, что крысы, регулярно получавшие в пищу красные вишни не только имели низкий уровень холестерола и сахара в крови, меньшие жировые отложения в области живота.

Пока еще рано утверждать, будет ли диета, включающая вишню иметь такие же результаты в человеческом организме, но ученые готовы приступить к пилотной фазе клинических исследований уже этой весной. Они отмечают, что если человек хочет пройти такой же курс диеты, который прошли их крысы во время эксперимента, он должен съедать не меньше одного килограмма вишни ежедневно.

И вполне вероятно, что не только линия талии станет более отчетливой, но вместе с лишним жиром уйдут сердечно- сосудистые проблемы, уменьшится воспаление, улучшится настроение, сообщает Здоровье Украины.

gazeta.ua