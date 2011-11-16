Профилактика варикоза – сохрани красоту ног

5 советов для профилактики варикоза.

Варикозное расширение вен, или варикоз, - это заболевание периферических вен, а именно: их расширение, удлинение, деформация, образование извилин и узлов.

В чем заключается профилактика варикоза, как сохранить красоту ног и защититься от варикоза? Расскажет наш эксперт Марина Николаевна Паливода, семейный врач киевского центра здоровья.

Профилактика варикоза – это легко и просто

По словам нашего эксперта, варикоз чаще всего встречается у женщин.

Причины варикоза: нарушение циркуляции крови в результате запоров, недостатка физических упражнений, курения, ожирения, ношения тесной обуви, длительного времени пребывания на ногах.

Кроме того, одним из самых распространенных факторов варикоза является беременность, так как из-за повышенного давления в области таза и брюшной полости замедляется поступление крови из нижних конечностей к сердцу.

1. Для профилактики варикоза лучше всего начать с соковой (3-5 дней) или фруктовой диеты (7-8 дней).

Затем постепенно перейти к сбалансированному питанию с упором на зерна, орехи, сырые овощи, свежие фрукты, морепродукты и рыбу жирных сортов.

2. Хорошей профилактикой варикоза служат ягоды: клюква, черника, облепиха, инжир.

3. Чтобы защитить себя от варикоза, из рациона следует исключить все приправы, алкоголь, кофе, крепкий чай, белую муку и кондитерские изделия.

4. Избегай продолжительного пребывания в одной позе, чтобы не затекали мышцы, а также длительного стояния и сидения в позе нога на ногу.

5. Профилактика варикоза будет более эффективной, если ты будешь ежедневно выполнять физические упражнения для ног.

Например, почаще становись на носочки, поднимайся по лестнице пешком, плавай в бассейне, ходи пешком 1-3 км в день, тщательно контролируй свой вес.

И каждый день не менее 15 минут находись в позе с ногами, поднятыми выше уровня сердца.

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