"Ко мне часто обращаются состоятельные женщины, - говорит Валентина Харив, столичный диетолог. - Недавно пришла одна. Худая, как былинка. Лицо бледное, весит 48 килограммов, но хочет быть еще более худой. Я не выдержала. Говорю: вашему мужу, что скелеты нравятся? Красивая женщина, когда ее есть за что ущипнуть. А не шкура и кости".

Большинство девушек диетами портят себе желудки и печень, сбивают месячный цикл. "Некоторые гонятся за быстрым результатом. Хочет стать худой за неделю, но так не бывает. Накупляют китайских и тайских таблеток и чаев, напьются, а потом лежат в больницах по полгода. Чтобы похудеть, но при этом не заболеть, нужно питаться раздельно. Хотите котлету и макароны, съешьте макароны на обед, а котлету вечером. Тогда точно не будете набирать вес. Чтобы иметь свежий цвет кожи, употребляйте сырые овощи и фрукты. Даже бананы есть можно, хотя по большинству диет их исключают. Просто знайте всему меру".

Диетолог дает 5 советов, как перебить "волчий аппетит".

1. Если сильно хотите есть, а на часах уже 22 часа, полощите рот настоем мяты. Это должно перебить аппетит.

2. Позвольте себе 100-150 гр овощного салата. Врежте немного болгарского перца, огурца и помидора. Не можете резко отказаться от соли, добавьте щепотку на 1-2 гр.

3. Пожуйте чайную ложечку обезжиренного сухого молока или выпейте стакан томатного сока.

4. Встаньте у открытого окна и сделайте 10 глубоких вдохов. Дышите полной грудью Чем чаще вдыхать, тем быстрее чувство голода покинет вас. К тому же мысли переключатся на дыхание, запах воздуха.

5. Нажмите на подушечки средних пальцев. Там находятся точки, отвечающие за пищеварительную систему. Если делать такое упражнение хотя бы 2 мин, чувство голода утоляется.

gazeta.ua