Чем опасно некипяченое молоко

Для ма­лень­ко­го ре­бен­ка по­се­ще­ние фер­мы, на­блю­де­ние за па­су­щи­ми­ся на лу­гу ко­ро­ва­ми, ко­за­ми, вкус све­же­го пар­но­го мо­ло­ка – на­сто­я­щее со­бы­тие!

Но в ред­ких слу­ча­ях эти не­за­бы­ва­е­мые впе­чат­ле­ния мо­гут обер­нуть­ся по­яв­ле­ни­ем диа­реи. А если диа­рея со­про­вож­да­ет­ся тем­пе­ра­ту­рой до 38–39 °С, оз­но­бом, сла­бостью, схват­ко­об­раз­ны­ми бо­ля­ми в жи­во­те, тош­но­той и рво­той, мож­но го­во­рить о саль­мо­нел­ле­зе.

Как пра­ви­ло, ин­фек­ция по­па­да­ет в ор­га­низм с мяс­ны­ми про­дук­та­ми, яй­ца­ми, не­ки­пя­че­ным пар­ным мо­ло­ком, ово­ща­ми. Но иног­да саль­мо­нел­ле­зом мож­но за­ра­зить­ся и прос­то по­тре­пав по спи­не барашка, ос­ли­ка или ко­ро­ву.

Саль­мо­нел­лы пре­одо­ле­ва­ют барь­ер же­луд­ка и внед­ря­ют­ся в сли­зис­тую обо­лоч­ку тон­кой киш­ки, вы­де­ляя ток­си­ны, что и по­рож­да­ет ин­ток­си­ка­цию и диа­рею. За­бо­ле­ва­ние длит­ся от 2 до 10 су­ток и гро­зит та­ки­ми ос­лож­не­ни­я­ми, как пе­ри­то­нит, ток­си­чес­кое рас­ши­ре­ние киш­ки.

Ма­лы­шам тре­бу­ет­ся гос­пи­та­ли­за­ция. В пер­вые ча­сы обыч­но про­пи­сы­ва­ют «вод­но-чай­ную ди­е­ту» и ре­гид­рон для вос­ста­нов­ле­ния по­те­рян­ных элек­тро­ли­тов. За­тем на­зна­ча­ют ан­ти­био­ти­ки, бак­те­рио­фа­ги, ви­та­ми­но­те­ра­пию.

Пос­ле лю­бо­го кон­так­та с жи­вот­ны­ми сле­ду­ет тща­тель­но вы­мыть ру­ки ре­бен­ку. Не сто­ит пред­ла­гать ма­лы­шу не­пас­те­ри­зо­ван­ное мо­ло­ко или го­голь-мо­голь из сы­рых яиц – это зна­чи­тель­но по­вы­ша­ет риск за­ра­же­ния ин­фек­ци­ей.

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