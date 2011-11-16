Чем опасно некипяченое молоко
Риск сальмонелеза
Для маленького ребенка посещение фермы, наблюдение за пасущимися на лугу коровами, козами, вкус свежего парного молока – настоящее событие!
Но в редких случаях эти незабываемые впечатления могут обернуться появлением диареи. А если диарея сопровождается температурой до 38–39 °С, ознобом, слабостью, схваткообразными болями в животе, тошнотой и рвотой, можно говорить о сальмонеллезе.
Как правило, инфекция попадает в организм с мясными продуктами, яйцами, некипяченым парным молоком, овощами. Но иногда сальмонеллезом можно заразиться и просто потрепав по спине барашка, ослика или корову.
Сальмонеллы преодолевают барьер желудка и внедряются в слизистую оболочку тонкой кишки, выделяя токсины, что и порождает интоксикацию и диарею. Заболевание длится от 2 до 10 суток и грозит такими осложнениями, как перитонит, токсическое расширение кишки.
Малышам требуется госпитализация. В первые часы обычно прописывают «водно-чайную диету» и регидрон для восстановления потерянных электролитов. Затем назначают антибиотики, бактериофаги, витаминотерапию.
После любого контакта с животными следует тщательно вымыть руки ребенку. Не стоит предлагать малышу непастеризованное молоко или гоголь-моголь из сырых яиц – это значительно повышает риск заражения инфекцией.