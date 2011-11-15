Чем полезны макароны

«Люб­лю я ма­ка­ро­ны, пусть го­во­рят — они ме­ня по­гу­бят»,— по­ет Ан­дрей Ма­ка­ре­вич.

В этих сло­вах от­ра­жа­ет­ся про­ти­во­ре­чи­вое от­но­ше­ние рус­ских лю­дей к ма­ка­ро­нам — вкус­но, но вред­но... Если же спро­сить о них лю­бо­го жи­те­ля Ита­лии, он без те­ни со­мне­ния ска­жет: ма­ка­ро­ны по­лез­ны для здо­ровья и — как ми­ни­мум — без­вред­ны для фи­гу­ры, а в ка­чест­ве под­тверж­де­ния при­ве­дет в при­мер не­срав­нен­ную Со­фи Ло­рен— боль­шую лю­би­тель­ни­цу спа­гет­ти.

При­чи­ну столь раз­но­го от­но­ше­ния к ма­ка­рон­ным из­де­ли­ям на­до ис­кать в «осо­бен­нос­тях на­цио­наль­ных ма­ка­рон». При­выч­ные с со­вет­ских вре­мен рож­ки, ра­куш­ки и вер­ми­шель бук­валь­но пос­ле не­сколь­ких ми­нут вар­ки рас­пол­за­лись, а сто­и­ло не­мно­го за­зе­вать­ся — и во­все пре­вра­ща­лись в ка­шу. По­дать их на стол в ка­чест­ве глав­но­го блю­да бы­ло прос­то не­мыс­ли­мо. Мак­си­мум, на что они го­ди­лись,— гар­нир к мя­су или ры­бе.

Если уда­ва­лось до­стать на­сто­я­щие италь­ян­ские спа­гет­ти, празд­ни­ка в до­ме все рав­но не по­лу­ча­лось. Ведь го­то­ви­ли их точ­но так же, как оте­чест­вен­ных «со­брать­ев»: раз­ва­ри­ва­ли до при­выч­но­го аморф­но­го со­сто­я­ния, про­мы­ва­ли хо­лод­ной во­дой, а по­том еще под­жа­ри­ва­ли с мас­лом.

Все эти ма­ни­пу­ля­ции италь­ян­цам по­ка­за­лись бы ко­щунст­вом, по­то­му что по­лу­чав­ше­е­ся блю­до да­же от­да­лен­но не на­по­ми­на­ло на­сто­я­щую «пас­ту» — италь­ян­ское на­зва­ние ма­ка­рон­ных из­де­лий. С точ­ки зре­ния поль­зы для здо­ровья де­ла об­сто­я­ли то­же не­важ­но: мно­го крах­ма­ла, мно­го ка­ло­рий... и боль­ше ни­че­го.

Се­год­ня на пол­ках су­пер­мар­ке­тов уже мож­но най­ти «на­сто­я­щие» ма­ка­ро­ны, а вот пред­взя­тое от­но­ше­ние к ним проч­но за­се­ло в па­мя­ти. И без то­го не иде­аль­ную ре­пу­та­цию под­пор­ти­ли мно­го­чис­лен­ные «ди­е­ты-без­уг­ле­вод­ки» и ав­то­ри­тет­ный Ми­шель Мон­тинь­як, ко­то­рый без­апел­ля­ци­он­но утверж­да­ет: все муч­ное пол­нит! В об­щем, ма­ка­ро­ны, спа­гет­ти и про­чие таль­я­тел­ле нуж­да­ют­ся в сроч­ной ре­а­би­ли­та­ции!

Они низ­ко­ка­ло­рий­ны (147 ккал на 100 г), крах­мал в них на­хо­дит­ся в твер­дой крис­тал­ли­чес­кой фор­ме и усва­ива­ет­ся по сте­пен­но. Ма­ка­ро­ны не со­дер­жат жи­ра, а по­пра­вить­ся мож­но не от са­мих ма­ка­рон, а от жир­ных со­усом, ко­то­ры­ми их щед­ро сдаб­ри­ва­ют.

Что­бы не оши­бить­ся при по­куп­ке ма­ка­рон, по­смот­ри­те на пач­ку. Если вы уви­ди­те там над­пи­си «пше­ни­ца Durum», «груп­па А», «пше­ни­ца твер­дых сор­тов» или «semolina di grano duro», сме­ло мо­же­те класть их в кор­зи­ну. Что ка­са­ет­ся внеш­не­го ви­да, то хо­ро­шие ма­ка­ро­ны долж­ны об­ла­дать ров­ной и глад­кой по­верх­ностью, кре­мо­вым или зо­ло­ти­с­тым цве­том с не­боль­шим ко­ли­чест­вом чер­ных вкрап­ле­ний (остат­ки обо­ло­чек зер­на) и не остав­лять в пач­ке кро­шек му­ки. Если уви­ди­те сло­ва «груп­па Б» и «груп­па В» — это ма­ка­ро­ны из мяг­ких сор­тов пше­ни­цы.

Вни­ма­ние! Если вам по­счаст­ли­вит­ся уви­деть ма­ка­ро­ны из му­ки гру­бо­го по­мо­ла — бе­ри­те, не раз­ду­мы­вай­те. И пусть вас не сму­ща­ет, что они бу­дут сто­ить до­ро­же: эко­но­мия здесь не­умест­на! Если тем­ный цвет та­ких ма­ка­рон мо­жет по­ка­зать­ся вам не­при­выч­ным, то вкус на­вер­ня­ка по­нра­вит­ся. Впро­чем, се­год­ня бы­ва­ют зе­ле­ные, чер­ные и крас­ные ма­ка­ро­ны. Их цвет за­ви­сит от до­ба­вок, в ка­чест­ве ко­то­рых мо­гут ис­поль­зо­вать­ся чер­ни­ла ка­ра­ка­ти­цы, мор­ковь, свек­ла, шпи­нат и про­чая зе­лень.

Как го­то­вить ма­ка­ро­ны? Са­мое глав­ное — во вре­мя вар­ки не упус­тить мо­мент, ког­да каст­рю­лю на­до сни­мать с пли­ты. При­мер­ный ори­ен­тир у нас есть, ведь на упа­ков­ках ува­жа­ю­щий се­бя про­из­во­ди­тель всег­да ука­зы­ва­ет вре­мя при­го­тов­ле­ния, но по­про­бо­вать ма­ка­ро­ны на вкус все-та­ки сто­ит. «Аль ден­те», как го­во­рят италь­ян­цы (или на зу­бок) — вот до та­ко­го со­сто­я­ния сле­ду­ет ва­рить ма­ка­ро­ны.

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