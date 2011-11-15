Чем полезны макароны
Они низкокалорийны, не содержат жира...
«Люблю я макароны, пусть говорят — они меня погубят»,— поет Андрей Макаревич.
В этих словах отражается противоречивое отношение русских людей к макаронам — вкусно, но вредно... Если же спросить о них любого жителя Италии, он без тени сомнения скажет: макароны полезны для здоровья и — как минимум — безвредны для фигуры, а в качестве подтверждения приведет в пример несравненную Софи Лорен— большую любительницу спагетти.
Причину столь разного отношения к макаронным изделиям надо искать в «особенностях национальных макарон». Привычные с советских времен рожки, ракушки и вермишель буквально после нескольких минут варки расползались, а стоило немного зазеваться — и вовсе превращались в кашу. Подать их на стол в качестве главного блюда было просто немыслимо. Максимум, на что они годились,— гарнир к мясу или рыбе.
Если удавалось достать настоящие итальянские спагетти, праздника в доме все равно не получалось. Ведь готовили их точно так же, как отечественных «собратьев»: разваривали до привычного аморфного состояния, промывали холодной водой, а потом еще поджаривали с маслом.
Все эти манипуляции итальянцам показались бы кощунством, потому что получавшееся блюдо даже отдаленно не напоминало настоящую «пасту» — итальянское название макаронных изделий. С точки зрения пользы для здоровья дела обстояли тоже неважно: много крахмала, много калорий... и больше ничего.
Сегодня на полках супермаркетов уже можно найти «настоящие» макароны, а вот предвзятое отношение к ним прочно засело в памяти. И без того не идеальную репутацию подпортили многочисленные «диеты-безуглеводки» и авторитетный Мишель Монтиньяк, который безапелляционно утверждает: все мучное полнит! В общем, макароны, спагетти и прочие тальятелле нуждаются в срочной реабилитации!
Они низкокалорийны (147 ккал на 100 г), крахмал в них находится в твердой кристаллической форме и усваивается по степенно. Макароны не содержат жира, а поправиться можно не от самих макарон, а от жирных соусом, которыми их щедро сдабривают.
Чтобы не ошибиться при покупке макарон, посмотрите на пачку. Если вы увидите там надписи «пшеница Durum», «группа А», «пшеница твердых сортов» или «semolina di grano duro», смело можете класть их в корзину. Что касается внешнего вида, то хорошие макароны должны обладать ровной и гладкой поверхностью, кремовым или золотистым цветом с небольшим количеством черных вкраплений (остатки оболочек зерна) и не оставлять в пачке крошек муки. Если увидите слова «группа Б» и «группа В» — это макароны из мягких сортов пшеницы.
Внимание! Если вам посчастливится увидеть макароны из муки грубого помола — берите, не раздумывайте. И пусть вас не смущает, что они будут стоить дороже: экономия здесь неуместна! Если темный цвет таких макарон может показаться вам непривычным, то вкус наверняка понравится. Впрочем, сегодня бывают зеленые, черные и красные макароны. Их цвет зависит от добавок, в качестве которых могут использоваться чернила каракатицы, морковь, свекла, шпинат и прочая зелень.
Как готовить макароны? Самое главное — во время варки не упустить момент, когда кастрюлю надо снимать с плиты. Примерный ориентир у нас есть, ведь на упаковках уважающий себя производитель всегда указывает время приготовления, но попробовать макароны на вкус все-таки стоит. «Аль денте», как говорят итальянцы (или на зубок) — вот до такого состояния следует варить макароны.