На шахте в Китае от взрыва погибли 4 горняка

По меньшей мере четыре горняка погибли и 57 оказались под завалами при взрыве на одной из угольных шахт в центральной части Китая, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в четверг вечером в городе Саньмэнься провинции Хэнань.

В момент взрыва, причины которого пока не известны, в шахте работало 75 человек, 14-ти удалось самостоятельно выбраться на поверхность.

В настоящий момент проводится спасательная операция.

В последние годы Китай предпринял масштабные усилия по повышению безопасности угольных шахт. Тем не менее угледобывающая промышленность КНР по-прежнему отличается высоким уровнем аварийности. В среднем, по последним данным, в Китае при добыче 2 миллионов тонн угля погибает один шахтер.