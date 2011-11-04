Чего нельзя есть перед сном

Диетологами составлен список продуктов, которых стоит избегать перед сном.

Если Вы хотите хорошо выспаться и не поправиться, то на ночь не стоит употреблять следующие продукты: молоко, поскольку в нем содержится много лактозы, которая является углеводом; следующими в списке стоят макароны, которые тоже содержат чрезмерное количество углеводов; шоколад, поскольку он содержит кофеин, а он может помешать вам уснуть и стать причиной длительного бодрствования; большое количество мяса, поскольку в мясе содержится белок, а он, в свою очередь, является нагрузкой для пищеварительной системы.

Также в списке таких продуктов находится сельдерей, который является отличным мочегонным средством. Ночью это может доставить вам дискомфорт. Заканчивается список на слишком сладких соках, поскольку ночью они могут спровоцировать всплеск инсулина в крови, что не очень хорошо для вашего организма.

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