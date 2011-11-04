Чем опасна жесткая вода?

- У меня у многих знакомых проблемы с почками, да и у меня осенью и зимой они дают о себе знать. Врач сказал, что это из-за воды, которую мы пьем, - рассказывает черкасчанин 33-летний Иван Алексеенко.

Основной недостаток питьевой воды - чрезмерная жесткость, то есть избыток солей кальция и магния, гидрокарбонатов, сульфатов и железа. Если постоянно пить такую ​​воду, есть риск образования камней в почках и желчном пузыре.

- Высокая жесткость воды приводит к мочекаменной болезни. Соли нарушают всасывание жиров вследствие их омыления и образования в кишечнике нерастворимых кальциево-магниевых мыл. При этом ограничивается поступление в организм человека полиненасыщенных жирных кислот, жирорастворимых витаминов, некоторых микроэлементов. В частности, вода с жесткостью более 10 мг-эквивалентов на литр повышает риск заболевания эндемическим зобом. Вода с высокой жесткостью способствует развитию дерматита, - говорит Наталья Выдра, заведующая отделом коммунальной гигиены Черкасской областной санитарно эпидемиологической станции.

Длительное употребление воды с повышенным содержанием железа, кроме заболеваний печени, крови и аллергических реакций, увеличивает риск инфарктов, негативно влияет на репродуктивную функцию организма. Железо плохо выводится из организма, имеет канцерогенное воздействие, нарушает работу мозга. Повышенное содержание марганца способствует развитию анемии, нарушению функционального состояния центральной нервной системы. Избыток свинца может спровоцировать "скачки" давления, а избыток хлора в соединениях с другими органическими веществами образует канцерогены, которые приводят к раковым опухолям.

Болезни, вызываемые некачественной водой:

- Заболевания желудочно-кишечного тракта;

- Камни и песок в почках и желчном пузыре;

- Зубной камень;

- Йододефицит

gazeta.ua