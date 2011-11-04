Кофеману со стажем нельзя отказываться от кофе

Отказ от любимого напитка для кофемана со стажем может обернуться серьезными неприятностями со здоровьем.

Известно, что кофеин помогает от головной боли. Кофеин присутствует в продаваемых свободно лекарствах цитрамон. Кофеин способствует образованию красных кровяных телец и поэтому в некоторых случаях помогает от головной боли. Но обратный эффект от такого воздействия не так прост.

Проведенные в России исследования подтвердили, что отказ от употребления кофе вызывает головную боль. Этот синдром проявляется по разному, но обычно симптомы его включают усталость, сонливость, раздражительность и депрессию. Чем более резкий отказ от кофе, тем больше вероятность и тяжесть этих симптомов.



Споры между сторонниками и противниками кофе (по-видимому, производителями кофе и чая, которые заказывают подобные исследования) продолжаются уже не один десяток лет. Что говорят врачи, не заинтересованные в продажах зерен кофе и листьев чая?

Выпивая две чашечки в день, можно с высокой вероятностью предупредить развитие гипертензии и атеросклероза, улучшить память, способность к концентрации и защититься от старческого слабоумия и болезни Альцгеймера.

Людям, уже имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой, от кофе следует все-таки воздержаться. И помните: одним только кофе профилактика атеросклероза не проводится, нужно еще сбалансировано питаться и не пренебрегать физическими упражнениями.

tvgid.ua