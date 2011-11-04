Как вылечить ячмень?

24-летняя львовянка Татьяна Кондратенко обратилась к врачу-окулисту. У нее покраснел глаз, веко начало дергаться. До конца дня в уголке глаза появилась красный болезненный шарик.

— Мама сразу сказала — у тебя ячмень, — рассказывает девушка. — Родные убеждали, что достаточно плюнуть на глаз и все пройдет. Но шарик не исчезал. Пришлось идти к врачу.

С подобными жалобами в Львовскую областную клиническую больницу с наступлением холодов обращаются все чаще.

— Ресницы, так же как и волосы, имеют луковицы, в которые может попасть инфекция, — объясняет врач-окулист Юрий Охрименко, 49 лет. — В народе же гнойное воспаление волосяного мешочка называют ”ячменем”.

Если не возникает осложнений, воспаление исчезает через 4–5 дней. Лучше всего его лечить теплом. Раз в день на протяжении 10–15 минут глаз выгревают грелкой или кварцевой лампой. Из народных методов подойдут мешочек подогретой соли, льна, завернутое в ткань горячее сваренное яйцо.

— Не навредит тетрациклиновая мазь, которую можно купить в аптеке без рецепта, — говорит врач. — Но не советую по народным методам натирать ячмень чесноком или делать мочевые примочки. От этого могут быть сильные ожоги.

Врачи отмечают, что глазная ”болячка” чаще цепляется к людям со слабым иммунитетом, диабетикам.

— Если ячмень появился у ребенка, следует немедленно обследовать его на глисты, которые выделяют много токсинов, — добавляет Юрий Охрименко. — И в любом случае не пытайтесь выдавить ”ячмень”. Недавно к нам привезли пациента с температурой 41. Боялись, что не спасем. А началось все с того, что парень выдавил гнойный шарик на верхнем веке. А это особенно опасно, ведь через верхнее веко проходит венозный отток крови в череп. На верхней части лица вообще никогда нельзя ничего выдавливать. Инфекция может попасть в середину головы.

gazeta.ua