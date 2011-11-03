Японские биологи создают искусственный иммунитет

Японские ученые заявили, что попытки заменить часть иммунной системы искусственными трансплантатами успешно завершились.

Вскоре медики смогут обеспечить всех нуждающихся, высокотехнологичной селезенкой и лимфатическими узлами.

В эксперименте с мышами биологи из Киотского университета показали, что искусственные лимфатические узлы работают не хуже настоящих, собственных.

Для создания лимфатических узлов ученые использовали матрикс (спонж) из полимера и стволовые клетки костного мозга. Предварительно они внесли в стволовые клетки несколько генетических модификаций.

Экспериментальный лимфатический узел биологи пересадили в организм мыши, в капсулу почки.

Уже через три недели полимерный спонж производил лимфоциты, а структура узла превратилась и приобрела черты строения, характерные для здорового лимфатического узла.

Ученые показали, что искусственные лимфатические узлы даже участвуют в иммунном ответе, формируя В-лимфоциты, Т-лимфоциты и клетки памяти.

Селезенка удаляет из организма бактерии и чужеродные частицы, а при попадании из крови чужеродных антигенов обеспечивает иммунный ответ - производит лимфоциты.

Согласно данным японских исследователей, искусственные лимфатические узлы пригодятся и пациентам с онкологическими заболеваниями, и просто стареющим людям, у которых в силу естественных причин ослаблен иммунитет.

Ученые утверждают, что за последние годы собрано достаточно научных данных, необходимых для того, чтобы наконец создать искусственную лимфоидную ткань и органы, которые подходят для клинической практики.

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