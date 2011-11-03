Что означает повышение температуры
"Я очень устал..."
Некоторые симптомы пищевого отравления – тошнота, рвота, повышение температуры – могут иметь психологическую, эмоциональную природу.
Малыш еще не знает языка чувств, он не умеет сказать: «Мне неприятно это делать, мне неприятно то, что ты делаешь, мне не нравится то, что происходит». Однако сами переживания, обозначаемые этими словами, ему хорошо знакомы. Он может «сообщать» о них на том языке, на котором говорит свободно, – на языке тела.
Как можно перевести на «русский» тошноту, рвоту?
Возможно, малыш хочет сказать: «Я перегружен чем-то лишним, что не могу переварить. Оно мне неприятно, просто отвратительно. Мне не подходит то, что вы мне предлагаете».
Повышенная температура может означать: «Я очень устал. Мне нужен покой. Я хочу, чтобы кто-то был рядом».
Диарея тоже может иметь психологическую основу, но это случается гораздо реже, и она связана скорее с ситуациями долгого по времени страха или напряжения.
Характерной чертой психосоматических симптомов является то, что они не проявляются одновременно, поскольку содержат разные эмоциональные «сообщения».
С возрастом, если вы научите малыша выражать свои чувства словами и он будет чувствовать себя достаточно любимым и свободным, чтобы сказать вам: «Мне неприятно то, что ты делаешь», необходимость в такого рода «сообщениях» исчезнет.
Однако в крайних случаях, когда по-другому выразиться невозможно, даже взрослый человек может неосознанно переходить на язык тела.