Что означает повышение температуры

Не­ко­то­рые симп­то­мы пи­ще­во­го от­рав­ле­ния – тош­но­та, рво­та, по­вы­ше­ние тем­пе­ра­ту­ры – мо­гут иметь пси­хо­ло­ги­чес­кую, эмо­ци­о­наль­ную при­ро­ду.

Ма­лыш еще не зна­ет язы­ка чувств, он не уме­ет ска­зать: «Мне не­при­ят­но это де­лать, мне не­при­ят­но то, что ты де­ла­ешь, мне не нра­вит­ся то, что про­ис­хо­дит». Од­на­ко са­ми пе­ре­жи­ва­ния, обо­зна­ча­е­мые эти­ми сло­ва­ми, ему хо­ро­шо зна­ко­мы. Он мо­жет «со­об­щать» о них на том язы­ке, на ко­то­ром го­во­рит сво­бод­но, – на язы­ке те­ла.

Как мож­но пе­ре­вес­ти на «рус­ский» тош­но­ту, рво­ту?

Воз­мож­но, ма­лыш хо­чет ска­зать: «Я пе­ре­гру­жен чем-то лиш­ним, что не мо­гу пе­ре­ва­рить. Оно мне не­при­ят­но, прос­то отвра­ти­тель­но. Мне не под­хо­дит то, что вы мне пред­ла­га­е­те».

По­вы­шен­ная тем­пе­ра­ту­ра мо­жет озна­чать: «Я очень ус­тал. Мне ну­жен по­кой. Я хо­чу, что­бы кто-то был ря­дом».

Диа­рея то­же мо­жет иметь пси­хо­ло­ги­чес­кую ос­но­ву, но это слу­ча­ет­ся го­раз­до ре­же, и она свя­за­на ско­рее с си­ту­а­ци­я­ми дол­го­го по вре­ме­ни стра­ха или на­пря­же­ния.

Ха­рак­тер­ной чер­той пси­хо­со­ма­ти­чес­ких симп­то­мов яв­ля­ет­ся то, что они не про­яв­ля­ют­ся од­нов­ре­мен­но, по­сколь­ку со­дер­жат раз­ные эмо­ци­о­наль­ные «со­об­ще­ния».

С воз­рас­том, если вы на­учи­те ма­лы­ша вы­ра­жать свои чувст­ва сло­ва­ми и он бу­дет чувст­во­вать се­бя до­ста­точ­но лю­би­мым и сво­бод­ным, что­бы ска­зать вам: «Мне не­при­ят­но то, что ты де­ла­ешь», не­об­хо­ди­мость в та­ко­го ро­да «со­об­ще­ни­ях» ис­чез­нет.

Од­на­ко в край­них слу­ча­ях, ког­да по-дру­го­му вы­ра­зить­ся не­воз­мож­но, да­же взрос­лый че­ло­век мо­жет не­осоз­нан­но пе­ре­хо­дить на язык те­ла.

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